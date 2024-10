Pred Gradežem izjemne arheološke najdbe

Podvodni arheologi Univerze v Vidmu so v morju pred Gradežem naleteli na pravi arheološki zaklad. Na sedmih podvodnih najdiščih so odkrili razbitine ladij, nagrobni kamen iz starorimskih časov in potopljene ostanke monumentalnih stavb. Arheologi preučujejo povezave, ki so rimski Oglej povezovale z Gradežem in morjem okoli mesta. Dosedanja odkritja so danes predstavili na videmski univerzi.

Kilometer in pol jugovzhodno od ustja gradeške lagune se nahaja kraj Le Piere di San Gottardo. Arheologi so ta kraj prvič raziskali že leta 1930, tja so se letos vrnili po 90 letih. Arheološke najdbe so najprej lokalizirali s satelitskim sistemom, na kar so se potapljači arheologi spustili na dno lagune in raziskali najdišče. Arheologi domnevajo, da je za časa starega Rima v okolici najdišča stalo pristanišče, ki je služilo Ogleju. Tu naj bi blago z velikih ladij pretovarjali na manjše in lažje ladje, ki so lahko zaplule bližje obali, kjer je voda plitva. Z najdbami so dokazali, da je gradeška laguna najbolj severna točka na Jadranu, do katere so lahko priplule velike ladje z Mediterana.