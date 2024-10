Pred kupi gradbenega materiala se kopičijo vedno novi odpadki

Pred kupi gradbenega materiala, ki so ga nezakonito odložili pred petdesetimi in več leti, se na območju med državno mejo in Ulico Cordon kopičijo vedno novi odpadki, za odvoz katerih gre vsakič kar nekaj davkoplačevalskega denarja.

»Na kupe nezakonito odloženega gradbenega materiala nas je opozorilo podjetje, ki je leta 2008 gradilo Ulico Cordon oz. je urejalo tamkajšnjo obrtno cono. Takrat smo odkrili divje odlagališče iz šestdesetih oz. sedemdesetih let prejšnjega stoletja;večinoma gre za gradbeni material, poleg tega je tudi kar nekaj drugih odpadkov, ki naj bi večinoma prihajali iz nekdanjega sanatorija,« pravi goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi in pojasnjuje, da je sanacija območja med Ulico Cordon in državno mejo stekla že pred leti, sicer poteka po sklopih, tako da se bo prihodnji začel v kratkem, saj so na občini pred nekaj dnevi izbrali izvajalca del.

Našli so jih med gradnjo

Ulico Cordon so zgradili ob robu obrtne cone, ki je bila pred tem dostopna iz Ulice Terza Armata. Med gradnjo ceste oz. urejanjem obrtne cone so med ulico in državno mejo, ki je oddaljena le nekaj desetin metrov, odkrili več kupov gradbenega materiala. Takoj zatem so odpeljali približno 700 kubičnih metrov odpadnega materiala, tako da ga je na območju med Ulico Cordon in državno mejo ostalo še za približno tisoč kubičnih metrov.

Med analiziranjem odpadkov so ugotovili, da je med zemljino in kamenjem pomešano že približno deset odstotkov drugih smeti; največ je stekla, sicer so prisotni tudi plastični odpadki, železnina in odpadki iz rušenja. Goriška občina je za sanacijo območja aprila letošnjega leta prejela 78.000 evrov deželnega prispevka.

V prejšnjih tednih so v pristojnih občinskih uradih izpeljali postopek, med katerim so izbrala izvajalca del. Gre za podjetje Tierrebi iz Ravenne, s katerim je občina podpisala pogodbo, vredno 123.525 evrov.

Poleg tega je goriška občina sklenila pogodbo še z gradbenim podjetjem Costruzioni Isonzo iz Špetra ob Soči, ki bo dalo na razpolago bager za natovarjanje tovornjakov z odpadki, poleg tega bo tudi poskrbelo za ureditev makadamske poti, ki bo vodila do kupov smeti. Za svoje delo bo podjetje Isonzo Costruzione prejelo 3050 evrov.

Storilce bodo kaznovali

Po izgradnji Ulice Cordon in ureditvi obrtne cone so se pred kupi gradbenih odpadkov začele pojavljati najrazličnejše smeti, saj je območje stran od glavne ceste, sploh je tudi prometa zelo malo, saj gre za cesto, ki jo večinoma uporablja samo, kdor se odpravlja v obrtno cono.

Pred nekaj dnevi se je tako ob robu Ulice Cordon pojavilo dvajset velikih črnih in modrih plastičnih vreč; v njih je večinoma odpadni gradbeni material, v nekaterih so tudi drugi odpadki.

»Ker se ob robu obrtne cone v Ulici Cordon pojavljajo vedno novi odpadki, bodo lokalni policisti namestili foto pasti, tako da bomo izsledili storilce in jih lahko ustrezno kaznovali,« poudarja občinski odbornik Francesco Del Sordi in ugotavlja, da marsikdo še nima prave okoljske zavesti, saj se divja odlagališča še vedno pojavljajo, večinoma vedno na enih in istih mestih.

Ljudje najrazličnejše odpadke odlagajo ob cestah, ki vodijo na Kalvarijo, in ob poteh, ki peljejo k Soči. »Strošek za sanacijo divjih odlagališče niha iz leto v leto, vsakič se sicer nabere po nekaj tisoč evrov,« razlaga Del Sordi in opozarja, da je bil pojav v preteklosti še bolj razširjen.

Mnogi so se naučili, kako naj ločujejo in reciklirajo odpadke, vendar manjšina še vedno vztraja pri odlaganju odpadkov v naravi, s čimer oškoduje prav vse davkoplačevalce. Podobne težave kot v Gorici imajo tudi v raznih drugih občinah po nekdanji goriški pokrajini; kar pogosto se odpadki med drugim pojavljajo ob cesti, ki iz Selc vodi v Doberdob.

Petindvajset veder na leto

V zbirnih centrih sprejemajo tudi gradbene odpadke. Njihovo količino določajo občinski pravilniki. Goriški občani lahko v zbirni center za odpadke v Gregorčičevi ulici na mejo s sovodenjsko občino lahko dostavijo petindvajset veder gradbenih odpadkov na leto, kar je vključeno v smetarino, ki jo letno plačujejo; za večje količine se morajo obrniti na odlagališča, ki sprejemajo gradbeni material.