Pred Patti Smith bodo nastopili Imset in Overlaps

V četrtek, 5. oktobra, bo pri nekdanjem mejnem prehodu Rožna Dolina pravi spektakel, saj bo, kot smo že napovedali, nastopila ikona rocka Patti Smith.

EZTS GO, ki organizira brezplačen koncert, je pred časom izdal razpis za izbiro predskupin, ki bi pred nastopom Smith ogrele ozračje. Nanj se je prijavilo kar 70 lokalnih, italijanskih in slovenskih skupin, zato so organizatorji dolgo izbirali, kdo bo imel možnost nastopiti.

Naposled so izbrali slovensko skupino iz Domžal Imset in italijansko iz Pordedona Overlaps.

Dogodek organizira EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica in podjetjem Zenit srl, kot del pobud, ki vodijo k projektu GO!2025. Vstop na prizorišče bo mogoč od 17.30, predskupine pa bodo začele igrati ob 18. uri.