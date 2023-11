Pred pokopališči se potikajo tatovi

Tatovi se potikajo tudi pred pokopališči in vlamljajo v avtomobile. V soboto so ukradli moško torbico iz vozila, ki je bilo parkirano pred jameljskim pokopališčem. Lastnik se je zavedal, da torbice ni več, ko se je z avtomobilom pripeljal k jameljski cerkvi. Vozilo pred pokopališčem sicer ni bilo zaklenjeno, tako da na njem ni nastala materialna škoda. Drugače je bilo pred nekaj tedni v Doberdobu, kjer so tatovi razbili šipo vozila, ki je bilo parkirano pred pokopališčem. V zadnjih časih naj bi se v Doberdobu nabralo še nekaj podobnih primerov.

Do vlomov večkrat prihaja tudi v cvetličarnah pred glavnim goriškim pokopališčem. Tatovi vsakič vse prebrskajo in za sabo pustijo nekaj gmotne škode. Upraviteljica ene izmed cvetličarn nam je pred časom pojasnila, da so na pokopališču zelo pogoste tudi kraje cvetja.