Pred tekmami se bodo spomnili umrlega trenerja

Tržaško-goriški odbor zveze Fipav odredil enominutni molk na vseh odbojkarskih tekmah, ki jih bodo med ponedeljkom, 20. oktobra, in nedeljo, 26. oktobra, odigrali v nekdanji goriški in tržaški pokrajini

Spletno uredništvo |
Vileš |
16. okt. 2025 | 18:06
    Spomin na Marca Ferraro na Facebook profilu tržaško-goriškega odbora italijanske odbojkarske zveze (FIPAV TS GO)
Dark Theme

Pred začetkom vseh odbojkarskih tekem, ki bodo med ponedeljkom, 20. oktobra, in nedeljo, 26. oktobra, odigrane v nekdanji goriški in tržaški pokrajini, se bodo z enominutnim molkom spomnili trenerja Marca Ferrare, ki mu je bila v sredo usodna prometna nesreča v Marianu. Med vožnjo s skuterjem ga je zbil avtomobil. Poškodbe, ki jih je utrpel, so bile tako hude, da je bil pri priči mrtev.

Marco Ferrara je bil rojen leta 1974. Po poklicu je bil profesor telesne vzgoje, poučeval je na šolah v Marianu in v Pierisu. V prostem času je bil odbojkarski trener, v letošnji sezoni je treniral žensko ekipo Pierisa, v preteklih letih je vodil mladince pri Coselliju v Trstu.

Aktiven je bil tudi v politiki, v preteklih letih je kandidiral na listah Lige na občinskih volitvah v Vilešu in Gradišču. Zapušča ženo Cristino in mladoletnega sina.

