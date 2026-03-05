Univerza v Trstu z digitalizacijo prispeva k širjenju znanja

»Ne pretiravam, če rečem, da gre za prelomni trenutek za tržaško univerzo,« je ocenila rektorica Donata Vianelli včeraj na glavnem sedežu na Trgu Evropa 1, kjer so predstavili nov laboratorij za digitalno poučevanje in štiri t.i. MOOC (Massive Open Online Courses) oziroma množične spletne tečaje, ki so prosto dostopni prek različnih spletnih okolij tako univerzitetni skupnosti kot vsakomur.

Digitalni preobrat se je na univerzi začel v času pandemije - danes so ga uspešno vključili v svojo digitalno strategijo. »S tečaji smo presegli izobraževanje in prestopili v javno in družbeno sfero, katere del je univerza. Deljenje informacij prispeva k bogatenju družbe, prinaša vključenost in znanje vsem, tudi tistim, ki si ne morejo privoščiti univerzitetnega študija – vse lahko po novem dosežemo s koristnimi temami in razpravami in preko meja tradicionalnega pouka ponudimo učinkovito in dostopno multimedijsko izkušnjo,« je dejala rektorica in opozorila, da zahteva tako širjenje znanja veliko naložbo v infrastrukturo, vire, profesorje in administrativno osebje. Naložbo v rast univerze.

»Digitalizacija ne nadomešča poučevanja v predavalnicah, ampak ga razširja in bogati. Morali smo pridobiti znanja in projekt DEH nam je omogočil, da smo stopili v stik z akademskimi ustanovami v mreži ALMA, ki so z nami delile izkušnje in znanje. V prvi vrsti z neapeljsko univerzo – na njeni platformi je naloženih 650 oz. 654 po novem MOOC, ki so vsem dostopni.