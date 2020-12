Predrl ograjo in končal sredi krožišča

Predrl je obcestno ograjo in končal med grmičevjem na notranji strani štandreškega krožišča. Do prometne nesreče je prišlo v ponedeljek okrog 22. ure. Moški se je s svojim vozilom Audi Q7 peljal po Tržaški ulici; iz še nepojasnjenih razlogov je izgubil nadzor nad avtomobilom in zatem zapeljal čez krožišče, predrl ograjo in pristal nekaj metrov nižje, tik ob zbiralniku vode, ki priteka s cestišča. Moški, star približno petdeset let, je sam stopil iz avtomobila in se zatem peš oddaljil od prizorišča nesreče. Ko so na kraj prišli gasilci in karabinjerji, v avtomobilu ni nikogar; voznika so iskali po vsej okolici, ogledali so si tudi zbiralnik voda, vendar ga tudi v njem ni bilo. Moški se je na prizorišče nesreče vrnil po nekaj urah; v trčenju ni utrpel hujših poškodb.