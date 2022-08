Predstave za vse okuse

Po dveh letih mirovanja se spet vrača priljubljen gledališki niz Gledališče na ocvrtem, ki ga Dramska družina društva F. B. Sedej iz Števerjana prireja pod pokroviteljstvom Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice in v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, Svetom slovenskih organizacij in Vinoteko Števerjanski griči. V septembru in oktobru se bodo v Števerjanu zvrstile štiri gledališke predstave.

Zadnjič so Gledališče na ocvrtem izvedli leta 2019, letošnja pa bo peta izvedba gledališkega niza, ki na števerjanski grič vsakič privabi številne – mlajše in starejše – ljubitelje gledališča. »Kot vsako leto je izbor predstav precej raznolik, poleg Slovenskega stalnega gledališča, imamo v programu tudi igro priznanega slovenskega amaterskega gledališča, v goste pa smo povabili še dramsko skupino iz Štandreža. Poleg tega se bomo tudi sami predstavili z novo radijsko igro Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Letošnji abonma je sicer krajši, ker tudi tržišče ponuja manj predstav, saj je gledališče utrpelo hud udarec med korono, poleg tega pa smo se po dveh letih mirovanja odločili, da začnemo z manjšim izborom,« pravi Jakob Leopoli, predsednik Dramske družine iz Števerjana.

V niz štirih predstav, ki je poznan po raziskanem izboru gledaliških iger in kozarcu žlahtne kapljice, ki pričaka gledalce ob koncu predstav, bo uvedla gledališka produkcija Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. V soboto, 10. septembra, bodo uprizorili igro K(o)ronske zdrahe, ki ga v celoti podpisuje Igor Pison, v njem pa nastopajo Nikla Petruška Panizon in Žan Papič. V petek, 23. septembra, bodo gostili člane Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane, ki bodo postavili na oder gledališko predstavo Na valovih Saše Pavček. Dramski odsek prosvetnega društva Štandrež se bo s Pamelo predstavil v petek, 14. oktobra, medtem ko bodo člani domače dramske družine nastopili v petek, 21. oktobra.