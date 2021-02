Pregled najnujnejših vzdrževalnih del

Ogledal si je območja, kjer so vzdrževalna in sanacijska dela najbolj potrebna; v roku desetih dni bo števerjanskim občinskim upraviteljem sporočil, katera dela bodo lahko izvedli in kdaj. Višji uradnik deželne civilne zaščite Alessio Tonut si je včeraj v spremstvu števerjanskega podžupana Marjana Drufovke ogledal razne predele števerjanske občine, kjer imajo težave zaradi plazov in odtekanja meteornih voda. Drufovka je višjemu uradniku predstavil seznam desetih vzdrževalnih del, ki bi jih radi čim prej izvedli; med njimi so vsaj štiri zelo nujna. Števerjanski občinski upravitelji bi radi čim prej sanirali plazove na cesti, ki pelje proti Sovenci, na Kovačevem in na Klancu. Hkrati bi radi poskrbeli tudi za sanacijo poškodovanega zidu pod stavbo občinskega vrtca. Težave zaradi pronicanja vode beležijo tudi na zidu pri cesti, ki pelje v osnovno šolo. »Zadovoljni smo, da nas je višji uradnik civilne zaščite obiskal osebno in si tako ogledal lokacije, kjer so potrebna dela. Na podlagi razpoložljivih sredstev bo pristojni deželni urad odločil, katera dela bodo lahko izvedli in s kakšnim časovnim razmikom,« pojasnjuje Marjan Drufovka.

