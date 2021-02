Preko dvesto razgovorov in takoj dve zaposlitvi

V dveh dneh so opravili 208 razgovorov, od približno 110 kandidatov so dva zaposlili takoj. Prvi karierni sejem v Gorici, ki je potekal v četrtek in petek, je v mesto priklical tudi kandidate izven drugih dežel. Na dvodnevnem dogodku, ki ga je organizirala agencija Adecco v sodelovanju z goriško občino, se je preko 100 kandidatov sestalo s predstavniki kadrovskih služb osmih krajevnih podjetij.V spoštovanju vseh varnostnih predpisov so se kandidati, ki so imeli individualne razgovore, predstavili podjetjem. Na voljo so bila predvsem mesta na področju proizvodne dejavnosti, torej za delavce na liniji in vzdrževalce strojev, ter deloma tudi na uradniškem področju.