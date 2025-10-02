Prenovljena občinska hiša naj bi zaživela z novim letom

Bliža se zaključek prvega sklopa prenovitvenih del občinske hiše v Števerjanu. Stavbo v Grajski ulici št. 3 so začeli prenavljati med lanskim poletjem, zaključiti bi morali letos poleti, vendar so se dela nekoliko zavlekla in se bodo predvidoma sklenila s koncem novembra. Občinske službe, ki trenutno delujejo v prostorih Osnovne šole Alojza Gradnika, se bodo povrnile v občinsko hišo z začetkom novega leta. Medtem bo stekel tudi drugi sklop del, ki predvideva predvsem ureditev zunanjih prostorov.

Da dela lepo napredujejo in postaja stavba »čudovita«, za Primorski dnevnik zadovoljno pove števerjanski župan Marjan Drufovka. Drugo nadstropje je v bistvu zaključeno, prvo bo v kratkem, trenutno se posvečajo prostorom poštnega urada v pritličju, nadalje razlaga župan. »Zelo smo si prizadevali, da bi se poštni urad vrnil v Števerjan in smo to dosegli. Ob tem pa bo deloval tudi bančni avtomat ATM, ki bo najbolj napreden na Goriškem,« pravi Drufovka. Storitev bo delovala 24 ur dnevno in vsak dan, mogoče bo tudi dvigniti denar ali opravljati nakazila. Za prvi sklop del, ki je vreden nekaj več kot 1.200.000 evrov, so se dela nekoliko zavlekla predvsem zaradi potrebe po prilagoditvi celotne stavbe novim protipotresnim predpisom.

Prerazporedili bodo tudi notranjost stavbe. Na desni strani v pritličju bo zaživela samostojna, moderna večnamenska dvorana, kjer bodo tudi potekale poroke. V prvem nadstropju bo prostor za vse urade, občinska administracija s sejno sobo pa bo domovala v drugem nadstropju. Poleg tega nameravajo znotraj prenovljene občinske stavbe urediti tudi razstavne prostore.