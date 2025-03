Prenovljeni most v Hudičevi luknji prvi prečkal pustni voz

Od danes, 1. marca, je spet prehoden most v Hudičevi luknji pri Štantovih v Štmavru. Most, ki praznuje letos 150 let, je bil po dolgem prizadevanju krajanov končno deležen prenove. Na slovesnem odprtju so spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, predsednik združenja Krajevna skupnost Pevma, Oslavje, Štmaver Lovrenc Persoglia, občinski svetnik Walter Bandelj in inženir Renzo Lupi, ki je vodil dela. Most in vse navzoče je blagoslovil Marijan Markežič. Prvi pa ga je prečkal pustni voz.