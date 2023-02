Presenečenj na Kostanjevici ni konec

V preteklih šestih letih, ko se je v frančiškanski cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici intenzivno obnavljala notranjščina cerkvene ladje, je prišlo že do vrste zanimivih odkritij, povezanih s štukaturami, poslikavami in s stavbno zgodovino objekta. Nedvomno je bilo med njimi najpomembnejše odkritje datacije in imena avtorja štukatur – gre za Francesca Rosina iz Lugana – , ki sodijo med najstarejše in najkvalitetnejše na Goriškem in širše. A kot kaže, presenečenj v cerkvi še zdaleč ni konec.

Ker je letos predviden začetek restavriranja štukatur in poslikav v prezbiteriju, vsi vpleteni že nestrpno pričakujejo nove podatke, ki jih bo restavratorski poseg prinesel. Vendar pa je do novega odkritja prišlo že pred začetkom del. Ker je za celotni kompleks Frančiškanskega samostana predvideno, da ga bodo v bližnji prihodnosti razglasili za spomenik državnega pomena, so v novogoriški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine začeli s ponovnim vrednotenjem spomenika, proučevanjem virov o objektu, pregledom prostorov, v sodelovanju z Goriškim muzejem pa pripravljajo tudi inventarno knjigo. Kot so zapisali predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine v svojih novicah, jih je med listanjem po starih virih v oči zbodel opis podstrešja cerkve, kot ga opisuje pater Klar Vascotti v svoji knjigi Storia della Castagnavizza (izšla 1848).