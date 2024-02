V dvorani Antona Gregorčiča v Štandrežu so v nedeljo proslavili slovenski kulturni praznik. Prireditev z naslovom Nekoga moraš imeti rad ... so organizirali ob 100-letnici rojstva Ivana Minattija, slovenskega pesnika, prevajalca, urednika in akademika. Slavnostna govornica večera je bila Marilka Koršič.

»Današnji dan slovenske kulture oz. Prešernov dan naj ne bo samo spomin, ampak znak ljubezni in spoštovanja do našega naroda, naših korenin in vsega lepega, kar nam je bilo dano v nadaljnjo oskrbo za prihodnje rodove. Hvaležni smo vsem, ki so v stoletjih pripomogli, da smo obstali in napredovali,« je povedala Koršič in dodala, kako smo Slovenci lahko hvaležni vsem, »ki so v stoletjih pripomogli, da smo obstali in napredovali«. Poudarila je tudi, kako je Prešernov dan kulturni praznik, obenem pa tudi državni praznik, ki povezuje tako Slovence, ki živijo v Sloveniji, kot tiste, ki živijo izven matične domovine. Dalje je govornica pozvala vse, naj po svojih močeh ustvarjamo in v svojem okolju širimo in predajamo podedovano kulturno dediščino. Koršič je nato naštela vse razne ljudi, ki so se rodili in delovali v Štandrežu, bodisi na verskem področju bodisi na prosvetnem. Omenila je patra Romualda oz. Lovrenca Marušiča, Andreja Marušiča, pa tudi Josipa Kosovela, Majdo Zavadlav in Maksa Debenjaka ter Andreja Budala. »Štandrež, bodi ponosen,« je dejala.

Večer v priredbi Elvire Brumat Medvešček so sooblikovale tudi glasbene točke, za katere so poskrbeli godalni trio (na violini Makrina in Jakob Quinzi, na violončelu Sofija Štrukelj), pianistka Anja Klanjšček ter moški pevski zbor Antona Klančiča iz Mirna pod vodstvom Mateja Petejana.

Na sporedu so bile tudi recitacije Minattijevih ljubezenskih pesmi. Recitirali so jih Mojca Dolinšek, Andreja Silič, Andrej Brešan in Matej Klanjšček. Na klavir jih je z izvirno glasbo spremljala Eva Dolinšek. Večer je povezovala Sonja Cijan.

Dogodek sta organizirala Kulturno društvo Stanko Vuk Miren - Orehovlje in Prosvetno društvo Štandrež. Ponovitev proslave bo jutri bo ob 19.30 v dvorani Gnidovčevega doma na Mirenskem Gradu. Slavnostna govornica bo tokrat Megi Rožič.