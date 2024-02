Prešernovi opus skozi Julijine oči

Slovenski kulturni praznik so v četrtek počastili na Vrhu, in sicer z gledališko-pevskim večerom v organizaciji društva Danica in z naslovom "Skozi Julijine oči", med katerim je bil podan hudomušni pogled na Prešernovo ustvarjanje skozi spomine Primičeve Julije. V prireditev je uvedla ženska vokalna skupina Danica pod vodstvom dirigentke Jane Drassich, zatem je zapela ženska vokalna skupina Jezero iz Doberdoba, ki jo že več let vodi Dario Bertinazzi. Sledil je še nastop dekliške vokalne skupine Biseri, ki ima dve umetniški vodji, Martino Feri in Aljošo Gergolet. Ob zaključku večera, med katerim je bila dvorana polna, se je napovedovalec Adrian Černic zahvalil vsem pevkam recitatorkam Damjani Devetak, Tanji Kuzmin in Luisi Gergolet, mlademu Prešernu Juretu Devetaku, Kseniji Devetak in Sanji Volčič za kostumografijo in scenografijo, režiserki Viljeni Devetak, predvsem pa Dolores Černic, ki je zelo doživeto zaigrala Primičevo Julijo. Sledila sta druženje in včlanjevanje v društvo.