Presežena opozorilna vrednost ozona v Novi Gorici

Na merilnem mestu Nova Gorica je urna vrednost ozona danes (petek, 5. avgusta) ob 15. uri presegla opozorilno vrednost 180 μg/m3. Urna vrednost ozona je bila ob tem času 182 μg/m3, povprečna 8-urna pa 143 μg/m3, sporoča Arso.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Priporočamo, so zapisali na Arsu, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočamo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona, opozarjajo.

Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Glede na vremensko napoved Arso pričakuje preseženo opozorilno vrednost ozona še popoldne, v večernih urah pa naj koncentracija upadala. Jutri bo na Primorskem burja, zato ne pričakujejo preseganj opozorilne vrednosti.