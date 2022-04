Prestopile v pomlad

Nežne uspavanke, pesniške recitacije in klavirska spremljava. »Notni prestop v pomlad«, ki ga je vokalna skupina Bodeča žeža priredila v soboto v dvorcu Lanthierijev v Gorici, je poslušalcem ponudil prijetno uglašene melodije različnih avtorjev in obdobij.

Koncert se je začel in zaključil s skladbami romantičnega skladatelja Felixa Mendelssohna-Bartholdyja. Skladbi Terzetto: Die Engel in Laudate pueri sta publiko uvedli in jo pospremili h koncu koncerta. Zazvenela je tudi trojica skladb Cesarja Francka, francoskega predstavnika romantike: L’ange gardien, La Vierge à la crèche in Soleil, najbolj razgibana in »pomladna« od treh francoskih. Pod vodstvom dirigentke Mateje Jarc je skupina enajstih pevk predstavila še skladbe Maria Mater gratiae (Gabriel Fauré) in Nigra sum (Pablo Casals). V nežne, skoraj meditacijske vode so dekleta popeljale poslušalce s skladbo sodobnega ameriškega skladatelja Erica Whitacra: The Seal Lullaby (na besedilo Rudyarda Kiplinga) je očarala publiko, ki ji je lahko prisluhnila tudi med »bisom«. Uspavanka na besedilo Marije Grošelj in melodijo Hugolina Sattnerja je nato prepustila mesto prebujanju Joyceve From dewy dreams (glasbo je podpisal Roberto Di Marino). Z Ave Mario sodobne skladateljice Cristine Ganzerla je vokalna skupina Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela popeljala koncert h koncu, ko je zazvenela Mendelssohnova Laudate pueri. Nastop deklet je na klavirju spremljala pianistka Carolina Pérez Tedesco, z recitacijami, med katerimi so bila besedila Toneta Pavčka, Josipa Murna in Emily Dickinson, pa Cristian Visintin.