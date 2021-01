Pretepel hčerko in mamo

Na predzadnji dan starega leta se je v Novi Gorici zgodil pretep. Mati in hči, stari 46 in 18 let, sta se okoli 18. ure peš odpravili proti bencinskemu servisu na Vojkovi cesti v Novi Gorici, saj sta na bankomatu v bližini želeli dvigniti denar. Tam sta opazili mlajšega moškega, ki je, kot je hči zapisala v svoji objavi na družbenem omrežju facebook, uriniral po bankomatu, nato pa se odpravil v avtomobil. Še prej je ženskama namenil nedostojne besede. Zadeva se je zaostrila, ko sta ga opozorili, da je takšno vedenje v javnosti neprimerno, končala pa s pretepom in z zlomljenim nosom hčere, saj se je vmešal še 43-letni moški iz omenjenega avtomobila. Policija ga sumi tudi vpletenosti v lanski pretep v Idealu, ki se je končal s smrtjo žrtve.

