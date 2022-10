Preventiva rešuje življenja

Preventivni pregledi rešujejo življenja, kar še zlasti velja za rak dojke, zdravljenju katerega se ravno v Gorici posveča vrhunska senološka ekipa, ki bo v kratkem lahko računala še na nov mamograf.

»Rak dojke je najbolj razširjena oblika rakastega obolenja med ženskami. V Italiji se soočamo s 55.000 novimi primeri letno, 1500 se jih na leto nabere v Furlaniji - Julijski krajini, kjer imamo najvišjo incidenco v državi: 168 primerov na 100.000 ljudi; za njegovo zdravljenje je izredno pomembna preventiva, zaradi česar v FJK že mnoga leta izvajamo brezplačne mamografske preglede vseh žensk od 45. do 74. leta starosti,« pojasnjuje kirurg goriškega senološkega oddelka Jože Stacul, ki se je v četrtek skupaj z radiologinjo Martino Locatelli in direktorjem goriškega zdravstvenega podjetja Giuseppejem Poggiano mudil v sovodenjskem Kulturnem domu Jožef Češčut, kjer sta Kulturno društvo Sovodnje in društvo Volendo continuare izpeljala srečanje z naslovom Melodija preventive. Poleg njih je o raku dojke, njegovem zdravljenju in pomenu preventive spregovorila še onkologinja Marta Pestrin; večer je v imenu organizatorjev uvedla Nicole Primozic, za kulturni program je poskrbela vokalna skupina Biseri kulturnega društva Danica v sodelovanju z Glasbeno matico, medtem ko je Tanja Kuzmin recitirala Odo dojkam, posvečeno vsem ženskam.

Stacul je med drugim razložil, da v goriški bolnišnici že več let deluje multidisciplinarna ekipa, ki jo poleg kirurga in onkologinje sestavljajo še patolog, psiholog in fiziater, ki se srečuje vsak teden in skupaj postavlja pod drobnogled vse svoje pacientke. S časom so zaradi svoje strokovnosti in humanosti tako pridobili na ugledu, da se domala vse prebivalke iz goriške pokrajine z rakom dojke zdravijo v goriški bolnišnici. »Rak dojke je zaradi svoje razširjenosti še vedno prvi vzrok smrti med bolnicami z rakastimi obolenji, po drugi strani je odstotek žensk, ki povsem ozdravijo, vedno višji – predvsem po zaslugi zgodnje diagnoze, h kateri prispevajo ravno preventivni pregledi, ki jih opravljamo na terenu z avtodomom oz. v bolnišnici,« je pojasnila Martina Locatelli in napovedala, da bodo predvidoma pred koncem leta v goriški bolnišnici dobili nov tomograf, ki bo omogočal tudi tridimenzionalno slikanje dojk, kar bo prispevalo k še temeljitejšim pregledom in odkrivanju vse manjših rakastih tvorb. »V FJK je možnost za preživetje po petih letih v primeru raka dojke 89-odstotna, kar je več od državnega povprečja, ki znaša 85 odstotkov. Pri tem podatku je treba poudariti, da je možnost preživetja ob manjših rakastih tvorbah v bistvu stoodstotna, kar le še potrjuje pomen preventivnih pregledov,« je opozorila Martina Locatelli in pojasnila, da se vabilu dežele FJK na preventivne preglede raka dojke odzove 78 odstotkov žensk. »Ker hočemo ta odstotek še povečati, bomo oktobra izpeljali vrsto dogodkov in srečanj, med katerimi bomo javnost opozarjali na izreden pomen preventive,« je še povedala Martina Locatelli.