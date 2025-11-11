Preverjajo, ali je pogin posledica ptičje gripe

Na plaži v Marini Julii so v prejšnjih dneh našli dva poginula laboda. Ker so pred tem na nekaj poginulih ptic naleteli tudi med Gradežem in Lignanom, tržiška občina poziva vse sprehajalce k previdnosti, saj pristojne službe zdravstvenega podjetja ASUGI še preverjajo, ali je treba vzrok pogina pripisati ptičji gripi. S tržiške občine sočasno opozarjajo vse sprehajalce, naj takoj seznanijo pristojne službe z morebitno najdbo poginulih ptic oz. divjih živali tako na plaži kot v drugih krajih po pokrajini. Najdbo je treba sporočiti tržiški gozdarski policiji (tel. 0481-960709, 335-1313500) oz. goriški gozdarski policiji (tel. 0481-81288, 335-1313497); telefonske številke so na voljo ob delavnikih med 8. in 16. uro. Izven tega urnika, ob nedeljah, sobotah in praznikih je na razpolago podjetje Arca (tel. 345-2556155).