VREME
DANES
Torek, 11 november 2025
Iskanje
Okolje

Preverjajo, ali je pogin posledica ptičje gripe

V Marini Juliji našli dva poginula laboda

Spletno uredništvo |
Marina Julia |
11. nov. 2025 | 9:55
    Preverjajo, ali je pogin posledica ptičje gripe
    Obala med Marino Julio in Štarancanom (ARHIV)
Dark Theme

Na plaži v Marini Julii so v prejšnjih dneh našli dva poginula laboda. Ker so pred tem na nekaj poginulih ptic naleteli tudi med Gradežem in Lignanom, tržiška občina poziva vse sprehajalce k previdnosti, saj pristojne službe zdravstvenega podjetja ASUGI še preverjajo, ali je treba vzrok pogina pripisati ptičji gripi. S tržiške občine sočasno opozarjajo vse sprehajalce, naj takoj seznanijo pristojne službe z morebitno najdbo poginulih ptic oz. divjih živali tako na plaži kot v drugih krajih po pokrajini. Najdbo je treba sporočiti tržiški gozdarski policiji (tel. 0481-960709, 335-1313500) oz. goriški gozdarski policiji (tel. 0481-81288, 335-1313497); telefonske številke so na voljo ob delavnikih med 8. in 16. uro. Izven tega urnika, ob nedeljah, sobotah in praznikih je na razpolago podjetje Arca (tel. 345-2556155).

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: