Preverjali bodo kondicijo 90 kandidatov

Potem ko se je avgusta 121 ljudi prijavilo na javni razpis goriške občine za štiri nove mestne redarje, so na spletni strani Občine Gorica objavili seznam 90 kandidatk in kandidatov, ki so ustrezali pogojem in bodo v kratkem opravili prvo preizkušnjo. Preizkus fizične pripravljenosti, sporočajo z goriške občine, bo potekal v četrtek, 19. septembra, na atletskem stadionu na goriških Rojcah . V primeru slabega vremena bodo fizične zmogljivosti kandidatov preverjali v bližnji športni dvorani Brumatti.

Kandidati in kandidatke se bodo zbrali ob 8. uri na kraju preizkušnje, ob 9. uri pa se bo preverjanje začelo. Na preverjanju fizičnih zmogljivosti bodo morali moški opraviti tri sklece na bradlji, ženske pa vsaj eno. Temu bo sledil skok v višino, kjer bodo morali kandidati skočiti vsaj en meter, kandidatke pa 90 centimetrov, in tek, na katerem bodo morali moški preteči tisoč metrov v petih, ženske pa v šestih minutah.Kdor bo uspešno prestal selekcijo, bo pripuščen k pisnemu delu izpita. Kandidati bodo morali odgovoriti na serijo tehničnih vprašanj, na ustnem preverjanju pa bodo morali med drugim dokazati, da obvladajo angleški jezik in da znajo uporabljati računalnik. Na podlagi točkovanja pa bo naposled komisija sestavila končno lestvico in zaposlila štiri osebe.