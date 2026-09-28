Počastili bodo 80 let ponosa in spomina

V dolinski občini se jeseni obeta izjemen niz spominskih in kulturnih dogodkov pod krovnim naslovom 80 let ponosa in spomina. Vaščani Ricmanj in širša skupnost bodo namreč obeležili 80. obletnico postavitve spomenika padlim v NOB, visok jubilej pa bo pospremila tudi pretresljiva zgodba o ohranjanju spomina na žrtve fašističnega nasilja skozi projekt spominskih tlakovcev.

Bogat program, ki bo potekal med oktobrom in novembrom, skupaj pripravljajo VZPI - ANPI Ricmanje-Log, SKD Slavec, ZSKD in Občina Dolina.Spomenik padlim v NOB v Ricmanjih že osem desetletij stoji kot trden steber ponosa, upora in slovenske identitete. Letošnja okrogla obletnica pa monumentalno dediščino povezuje z osebnimi, intimnimi zgodbami posameznikov, ki so bili nasilno iztrgani iz domačega okolja in se iz fašističnih ter nacističnih taborišč nikoli niso vrnili.

Praznovanje se bo uradno začelo v soboto, 3. oktobra, ob 17. uri v Galeriji Babna hiša v Ricmanjih, kjer bodo odprli dokumentarno razstavo z naslovom Vojna vzame življenje, spomina ne. Razstava, katere pobudnica in avtorica je Silvana Dobrila, podrobno osvetljuje pomen spotikavcev - manjših medeninastih kock, ki nosijo podatke o deportirancih v taborišča in drugih žrtvah nacizma, postali so svetovni simbol spomina. Skozi osebne zgodbe oživlja razstava spomin na prebivalce, ki so postali žrtve vojnega nasilja. Poseben poudarek bo namenjen ravno spominskim tlakovcem, ki nas kot največji decentralizirani spomenik na svetu opominjajo, da imena žrtev ne smejo toniti v pozabo. Razstava bo obiskovalcem ponudila vpogled v usode rojakov skozi arhivsko gradivo, fotografije in pričevanja. Njen namen hoče biti zlasti izobraževalne narave, saj želi mlajšim generacijam približati zgodovino skozi prizmo posameznika. Zgodovina namreč niso le letnice in velike bitke, ampak so jo ustvarjali ljudje, katerih sledi so fašistični in nacistični rablji želeli za vedno izbrisati.

Teden dni kasneje, v soboto, 10. oktobra, bo ob 16. uri svečanost ob polaganju spominskih tlakovcev. Ti bodo trajno zaznamovali prostor pred kulturnim domom Babna hiša v Ricmanjih. Z vgradnjo medeninastih kock se bo skupnost poklonila žrtvam fašističnega nasilja in deportacij. Slavnostni govornik bo ugledni primorski zgodovinar Borut Klabjan, ki bo s svojim nagovorom osvetlil pomen ohranjanja zgodovinskega spomina v današnjem času. Organizatorji poudarjajo, da postavitev tlakovcev pomeni simbolno vrnitev teh ljudi v svoje domače okolje, mimoidoče pa bo vsakodnevno opominjala na ceno svobode.Ohranjati vrednote uporaVrhunec spominskih prireditev bo v nedeljo, 8. novembra, ob 16. uri, ko bo v Babni hiši zaživela osrednja svečanost ob 80. obletnici postavitve spomenika. Slavnostni govornik bo novinar, pisatelj in alpinist Dušan Jelinčič, sledili bodo nastopi domačih društev, ki bodo osvetlili zgodovinski pomen spomenika.Praznovanje visokega jubileja se bo sklenilo v borbenih ritmih, ki ohranjajo vrednote upora. V nedeljo, 29. novembra, bo ob 16. uri v občinskem gledališču Prešeren v Boljuncu koncert partizanskih in uporniških pesmi. Na odru bodo nastopili pevski zbori iz dolinske občine, ki bodo skozi pesem prenesli sporočilo o svobodi, solidarnosti in neupogljivosti primorskega človeka.Vstop na vse prireditve je prost. Niz dogodkov ni le pogled v preteklost, temveč pomemben opomin za sedanjost in prihodnost - dokaz, da Ricmanje ne pozabljajo svojih herojev in žrtev.