Pri Doberdobu pešpot med jezerom, skalami, zgodovino in kraško goščo

Tri kilometre in pol dolga in označena pot, ki se vije med kraško goščo, apnenčastimi skalami in ostanki strelskih jarkov iz prve svetovne vojne, je nova pridobitev Doberdoba. Pešpot z imenom Doberdob med jezerom, skalami, zgodovino in kraško goščo se začne in konča pri sprejemnem centru Gradina, večinoma pa poteka po območju naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera. Zaradi pretežno ravnega terena in le krajših vzponov je primerna tako za pohodnike in tekače kot za družine z otroki.

»Pot povezuje zdravje, gibanje, naravo, zgodovino in naš Kras. Želim si, da bi se je posluževali naši občani, družine, pohodniki in vsi obiskovalci Doberdoba,« je ob včerajšnjem odprtju poti dejal doberdobski župan Peter Ferfoglia. Pot so včeraj popoldne predstavili in odprli v okviru deželnega projekta 10.000 korakov zdravja, ki spodbuja gibanje in zdrav življenjski slog. Izhodišče je pri Gradini, od koder se odpira razgled na Doberdobsko jezero in vse do Jadranskega morja. Od tam pot zavije v gozdnato notranjost Krasa, kjer se prepletata naravna in zgodovinska dediščina.

Pohodnike najprej vodi po stezi CAI št. 77, nato po poti št. 72 do vznožja Črnega hriba, kjer je imela med prvo svetovno vojno avstro-ogrska vojska strateške topniške položaje. V bližini je tudi prazgodovinsko gradišče Gradina, do katerega vodi ločena pot. Krožna steza se nadaljuje skozi gozd črnega bora, ki so ga na Krasu začeli zasajati sredi 19. stoletja. Na tem območju se pasejo tudi osli, ki pomagajo preprečevati zaraščanje kraške gmajne. Pot se nato vrne proti izhodišču. Kdor želi doseči 10.000 korakov, lahko krog ponovi v nasprotni smeri. Na včerajšnji predstavitvi so sodelovali predstavniki organizacij Federsanità ANCI FJK, Federfarma in UISP. Spregovorili so o pomenu telesne dejavnosti za zdravje in preventivo, občinski odbornik Albano Marusic pa je predstavil značilnosti nove poti. Sledil je spoznavni sprehod. Župan se je posebno zahvalil tudi družini Pahor, ki so omogočili uresničitev projekta. Pot namreč ne poteka samo po občinskem zemljišču, temveč tudi po zasebnem.