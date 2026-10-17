Prodajali bodo gledališke kostume, ki si zaslužijo nove vloge

Pri Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so se odločili, da bodo javnosti ponudili del kostumov in oblačil, ki so se v garderobi nabrali v zadnjih letih. Številni kosi, med katerimi so tudi lepi vintage kostumi, si zaslužijo novo življenje in priložnost, da zaživijo v drugačni vlogi, tudi izven gledališča.

Danes bo tako med 10. in 17. uro kulturnim centrom na Drevoredu 20. septembra 85 zaživel dogodek Vintage & Second hand. Obiskovalci bodo lahko izbirali med oblačili, čevlji, torbicami, nakitom, klobuki in drugimi modnimi dodatki, tudi takimi, ki so nekoč soustvarjali gledališke in glasbene predstave.

»Gre za prvo izvedbo dogodka. Ideja se je nam porodila najprej zato, ker smo želeli še kaj dodati k običajni ponudbi,« pojasnjuje Daniela Klanjšček iz centra Bratuž. Z dogodkom pa so želeli obuditi tudi vzdušje nekdanje kavarne Bratuž iz prejšnjega stoletja. »Veliko kostumov namreč izhaja iz gledališke igre Od Nice do Gorice,« pravi sogovornica, ki meni, da bi bilo škoda, da bi dragocena oblačila zavrgli. Pobuda spodbuja prav ponovno uporabo in trajnostno potrošnjo, predvsem pa ponuja priložnost, da predmeti z zanimivo zgodovino najdejo nove lastnike in nove zgodbe. Vstop na dogodek je prost.