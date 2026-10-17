V Gorici za socialno varstvo 33 milijonov evrov

Goriška občina socialnemu varstvu namenja več kot 33 milijonov evrov oziroma 41 odstotkov od skupno 80 milijonov evrov, kolikor znašajo predvideni tekoči odhodki v občinskem proračunu. Občina je podatke predstavila ob mednarodnem dnevu boja proti revščini, 17. oktobru. Župan Rodolfo Ziberna je poudaril, da si prizadevajo predvsem za krepitev pomoči starejšim, družinam in najranljivejšim občanom.

Med pomembnejšimi oblikami podpore je subvencioniranje najemnin, za katero so letos 415 družinam zagotovili približno 775 tisoč evrov, 52 odstotkov več kot leto prej. Po podatkih socialnih služb so lani v Gorici obravnavali 1387 uporabnikov, za glavne programe pa namenili 8,5 milijona evrov. Največ, 4,7 milijona evrov, so porabili za pomoč otrokom, mladoletnikom in družinam. Od tega je 3,1 milijona evrov šlo za nastanitev 308 tujih mladoletnikov brez spremstva. Za pomoč starejšim in nesamostojnim osebam so namenili 2,9 milijona evrov, različne storitve pa je koristilo 496 ljudi. Dostavo obrokov na dom so zagotavljali 159 občanom.

Posebno pozornost namenjajo tudi brezdomcem. V okviru projekta Housing First so lani enajstim ljudem zagotovili začasno nastanitev in strokovno podporo. Projekt Stazioni di posta pa predvideva dnevni in nočni sprejemni center v obnovljeni stavbi med Rojcami in Štandrežem. Doslej so obravnavali 271 ljudi v hudi socialni stiski, ki so jim med drugim omogočili svetovanje, prejemanje pošte, osebno higieno in prehrano.