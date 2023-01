Pri Fidas porast števila darovanj in krvodajalcev

V letu 2022 je obračun krvodajalcev posoške zveze Fidas nadvse pozitiven. Povečalo se je število darovanj in tudi krvodajalcev. Skupno 3792 krvodajalcev je opravilo 7316 darovanj. Krvodajalcev je bilo 230 več (6,5 odstotka) kot v letu 2021, darovanj pa je bilo 337 oz. 4,8 odstotka več.

Manj samo krvnih ploščic

Porast v darovanjih na pokrajinski ravni beležijo predvsem kar se tiče darovanj krvi: v letu 2022 je bilo namreč 5675 darovanj, 7,5 odstotka več kot leto prej. Darovanja plazme so stabilna (1514, lani 1520), padla pa so darovanja krvnih ploščic. V letu 2021 jih je bilo 180, v letu 2022 pa 128. Ta je sicer bržkone edini podatek z negativnim predznakom.

»Podatki kažejo na izredno radodarnost naših krvodajalcev. So tudi rezultat izrednega truda na pokrajinskem nivoju in nivoju posameznih sekcij, so sad promocije in darovanja na klic, v tesnem sodelovanju z osebjem v transfuzijskih centrih,« pravi predsednik zveze posoških krvodajalcev Fidas FelicianoMedeot. »Po zaslugi dodatne pomoči dveh prostovoljk civilne službe smo v drugi polovici leta 2022 še okrepili storitev za klic k darovanju,« dodaja Medeot.

V Ronkah največji porast

Najbolj »uspešna« sekcija v letu 2022 je bila ronška, kjer so v celotnem letu zabeležili 437 darovanj, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. »Tudi po zaslugi pokrajinskega dne darovanja, ki je potekal prav v Ronkah, so tu dosegli zelo dober rezultat. Večkrat so uporabili krvodajalski avtodom, organizirali so kolektivno darovanje v transfuzijskem centru, tudi promocija je bila zelo uspešna. Ob čestitkah za uspeh se tudi nadejamo, da bi ti rezultati dali zagon za nadaljnjo rast sekcije,« poziva Medeot. V odstotkih še višji porast – 31,4 odstotka – so sicer zabeležili v sekciji Špetra ob Soči, absolutne številke pa so tu krepko nižje, saj so v letu 2022 zabeležili 46 darovanj, leta 2021 pa 35. Dobro sta se odrezali slovenski sekciji v Sovodnjah in Doberdobu,