Pri Juventini bodo imeli nove klopi in slačilnice

»Občina Gorica je zelo ponosna na razvejano delovanje krajevnih nogometnih društev. Vsako ima svoj mladinski sektor in člansko ekipo,« je za Primorski dnevnik povedal občinski odbornik za šport Giulio Daidone in pristavil, da imajo športna društva tudi pomembno družbeno vlogo, saj spodbujajo mladino že od malih nog, da je aktivna in raje preživlja čas na odprtem in v družbi kot pa na primer na telefonih.

Vse bo nared pred novo sezono

Med najuspešnejšimi goriškimi ekipami je v tem trenutku gotovo štandreška Juventina, ki je januarja letos v Guminu osvojila pokal elitne lige FJK. Prav v Štandrežu se v prihodnjih mesecih obeta več pomembnih posegov v športno infrastrukturo. »Lani je občina zamenjala klopi na stadionu Enzo Bearzot, kjer igra Pro Gorizia, letos pa bo za zamenjavo klopi poskrbela na glavnem igrišču Juventine,« je povedal odbornik. Sedanje klopi za rezervne igralce so po besedah odbornika zastarele in ne ustrezajo več standardom tekmovanja. Nova ureditev bo zagotovila šestnajst pokritih sedežev v dveh vrstah, kot to zahtevajo predpisi. Za naložbo, vredno približno 50.000 evrov, je projektiranje že steklo, dela pa naj bi bila zaključena pred začetkom nove sezone. Namestitev sedežev sama po sebi, ne predstavlja nobenih težav, pojasnjuje sogovornik, treba pa je urediti predvsem betonsko ploščo pod klopmi.

Poleg občinskih sredstev bo pomemben delež k prenovi športnega objekta v Štandrežu prispevala tudi Dežela FJK. Odbornica Juventine Maja Peterin razlaga, da je društvo januarja letos prejelo pozitiven odgovor na prošnjo za 150.000 evrov deželnih sredstev. Denar bo namenjen celoviti obnovi slačilnic. Pred začetkom nove sezone bodo prenovili sanitarije in tuše, vodovodne in električne napeljave, strope ter dotrajane dele strehe in žlebov. »Gre za nujno obnovo objekta, ki je brez teh sredstev ne bi mogli izvesti,« poudarja Peterinova. Kljub temu ostaja pred društvom še vrsta izzivov. Med največjimi je pomožno igrišče z umetno travo, ki ni bilo deležno posegov od leta 2003 in danes močno kliče po prenovi. Takrat so igrišče uredili predvsem z lastnimi močmi, najeli so posojilo in zaprosili za deželni prispevek. V društvu zdaj iščejo nove razpise in finančne vire, saj bi popolna zamenjava umetne travnate površine predstavljala zelo velik zalogaj, stala bi najmanj 200 tisoč evrov. Z Občino Gorica pa se dogovarjajo tudi za morebitni odkup bližnjega travnatega območja, saj morajo nekatere ekipe zaradi pomanjkanja razpoložljivih terminov treninge opravljati tudi drugje.

Velika težava ostaja parkiranje predvsem ob večjih tekmah in turnirjih. Med potrebami omenjajo tudi ureditev pokritih površin ob kiosku in kuhinji, saj društvo samo težko financira večje gradbene posege, ki bi olajšali organizacijo turnirjev in drugih dogodkov.

Tudi v Stražcah in Podgori

Naložbe v nogometno infrastrukturo pa niso omejene zgolj na Štandrež. Že prihodnji teden se bo začela pomembna prenova športnega centra v Stražcah. Vrednost posega znaša približno 300.000 evrov. Prenovljene bodo slačilnice, zamenjana strešna kritina, urejeni žlebovi in deli tribun. Sočasno bodo uredili še park in območje ob košarkarskem igrišču ter celoten kompleks prilagodili veljavnim predpisom.

Goriška občina zaključuje tudi projekt za popolno prenovo nogometnega igrišča v Podgori. Predvidena je prenova igralne površine, slačilnic in razsvetljave. »Do zdaj so bile luči prešibke, zdaj pa bo objekt dobil sodobno razsvetljavo,« prvi Daidone.

Stadion Enzo Berazot je bil posegov deležen lani. Občina je poskrbela za ureditev novih pokritih klopi za rezervne igralce, obnovili so podhod za dostop igralcev na igrišče in izvedli sanacijo dilatacijskih spojev, ki so se skozi leta poškodovali.