Pri Madonini kombi podrl kolesarja

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 10.30 posredovali v križišču pod podvozom med Madonino in Majnicami, kjer je kombi trčil v kolesarja, pri čemer je padel in se hudo poškodoval. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Gorice, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi organi pregona, ki preiskujejo vzroke nesreče.