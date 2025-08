Pri Moščenicah gorel avtomobil

Pri Moščenicah je danes zjutraj gorel avtomobil. Voznik naj bi nekaj po cestninski postaji v smeri proti Trstu opazil, da iz motorja uhaja dim, so sporočili gasilci. K sreči je uspel zapeljati do odstavnega pasa in z drugima dvema potnikoma pravočasno izstopiti ter obvestiti reševalce.

Gasilci iz Tržiča so na kraj prispeli približno ob 7.40, ob njih so se tam mudili še prometni policisti in zaposleni družbe Autostrade Alto Adriatico. Da bi lahko nemoteno prišli do prizorišča požara, so zaprli del cestninske postaje in omejili cestišče. Nastale so zato dolge vrste, ki so se vile tudi dva kilometra.