Pri podjetju Coveme se obeta krepitev proizvodnje

Pandemija jih ni ustavila, še naprej nadaljujejo z naložbami v visokotehnološke naprave, s katerimi proizvajajo tako laminirane kot premazane poliestrske filme, ki so nato uporabni v celi vrsti bolj ali manj vsakdanjih predmetov. Panoji za kuhinjske pulte, področje biomedicine, sončne celice, okrasne tiskovine in še marsikaj.

Iščejo usposobljene tehnike

Vse to nastaja v podjetju Coveme v štandreški industrijski coni, kjer je zaposlenih 170 oseb, in kjer bodo v kratkem zagnali proizvodno linijo št. 11. Nova linija, ki je dolga 25 metrov, je specializirana v premazih (t.i. coating), saj tehnološki napredek omogoča, da z uporabo različnih sistemov istočasno premaže več plasti. Trenutno je še v teku testiranje, nato se nadejajo, da bo naprava delovala s tremi turnusi, pet dni tedensko. Tudi glede na povpraševanje je želja v prihodnosti vsekakor ta, da naprava deluje nepretrgano. Nova proizvodna linija bo nedvomno zahtevala kadrovsko okrepitev, je na včerajšnjem obisku podjetja povedal njegov pooblaščeni upravitelj Amedeo Maccolini. Iz previdnosti ni razkril, koliko ljudi nameravajo zaposliti, povedal pa je, da iskani profili zahtevajo usposobljene tehnične figure. Naprava je visoko avtomatizirana, zato zahteva predvsem upravljanje in strokovno podlago v mehaniki in elektroniki.

Še vedno privlačna

Podjetje Coveme se je rodilo v Bologni v 60. letih, leta 1996 pa je svojo glavni operativni sedež preselilo v Gorico. »Takrat smo to storili zaradi olajšanih uvodnih dajatev. Čeprav so se stvari danes spremenile in tu ni tiste industrijske nagnjenosti, ki jo najdemo, denimo, v Lombardiji, sta Gorica in Furlanija -Julijska krajina še vedno zelo zanimivi. Prvič zaradi bližine tržaškega pristanišča, drugič pa zato, ker se z lahkoto pogovarjamo s pristojnimi ustanovami, na primer za razna dovoljenja. V večjih mestih ne bi bilo tako preprosto,« je povedal še Maccolini.