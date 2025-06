Pri Pomniku miru na Cerju bo zaživelo Brezmejno telo

Na Pomniku miru na Cerju so danes predstavili plesno-glasbeno uprizoritev Brezmejno telo, ki bo prav tam 3. julija doživela premiero in nato še dve ponovitvi. Koreografa predstave sta Michal in Nastja Bremec Rynia, soustanovitelja MN Dance Company. To je eden glavnih projektov uradnega programa EPK Nova Gorica-Gorica.

Plesni ansambel so na avdiciji, na katero se je prijavilo tisoč plesalcev z vsega sveta, zbrali pred tremi leti, je povedala Nastja Bremec Rynia. Petnajst izbranih plesalcev prihaja iz Slovenije, Japonske, Nove Zelandije, Švice, Francije, Italije, Nizozemske, Poljske in Severne Makedonije. Velika želja Michala Rynia in Nastje Bremec Rynia je, da bi stalen plesni ansambel v Novi Gorici ostal tudi po EPK.