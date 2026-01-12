»Pri snovanju nove tržnice bi morali biti soudeleženi prodajalci in občani«

Radi bi prisluhnili občanom in slišali njihovo mnenje o goriški tržnici, ki ji po njihovih besedah preti zaprtje. Včeraj dopoldne so se predstavniki opozicije v goriškem občinskem svetu zbrali na Verdijevem korzu. Napovedali so shod AAA. Cercasi futuro a buon mercato, ki bo potekal v soboto, 17. januarja, ob 10. uri pred tržnico.

Utripajoče srce mesta

Uvodoma je množico, ki se je zbrala pred glavnim vhodom tržnice, nagovorila Anna Cecchini v imenu goriškega združenja Forum Cultura, ki je pobudnik shoda. »V ospredju je tema zaprtja stojnic,«je dejala in izrazila zaskrbljenost v zvezi s tržnico, ki je pomembna tako z vidika arhitekture in zunanjosti, predvsem pa z vidika notranjosti in vsebine. »Tržnica je utripajoče srce tega mesta, nanjo so vsi občani zelo navezani,« je poudarila Anna Cecchini.

Med zasedanji občinskega sveta so večkrat skušali priklicati pozornost na temo tržnice, vendar nikoli niso prejeli odgovorov, je še pristavila predstavnica Forum Cultura. Izpostavila je tudi, da je treba tržnico urediti na tak način, da bo privlačna za turiste, najprej pa je treba preveriti potrebe samih Goričanov in Goričank ter prodajalcev, ki upravljajo stojnice. Tržnica je tudi prostor, kjer se promovirajo lokalni proizvodi, je še dejala Anna Cecchini.

K organizaciji shoda so pristopili svetniki iz vrst Noi Mi Noaltris GO!, Gorizia è tua, Laura Fasiolo Sindaca, Ragione Autonoma FWD in Insieme per Gorizia Libera, potem pa še Andrea Bellavite, goriško-števerjanska sekcija Demokratske stranke, goriška sekcija ANPI VZPI in zvezaLegambiente.

»Preden se lotimo futurističnih projektov, bi morali najprej poskrbeti, da je sedanji objekt v skladu z normami,« je dejala Rosi Tucci (Gorizia è tua)in vse prisotne povabila, naj preverijo, kakšne so temperature te dni znotraj pokrite tržnice. Davide Trevisan (DS) je poudaril, kako lahko edinole participativni projekt prinese do dobrega zaključka. »Pri snovanju morajo biti nujno soudeleženi prodajalci in občani,«je dejal. Andrea Picco (Noi Mi Noaltris GO!)je mnenja, da gre za strategijo in bo negotova situacija prisilila še zadnje lastnike stojnic, da bodo zaprli, potem pa nihče več ne bo osporaval novim načrtom. Da ideje obstajajo, vendar jih uprava ne upošteva, je poudarila svetnica Giulia Roldo (Martina sindaco). »Želimo si trajne stvari, ki živijo skozi čas in ponujajo perspektivo za prihodnost,«je dejala Laura Fasiolo, občinska in deželna svetnica Demokratske stranke. Oglasil se je tudi goriški občan in poudaril, da bo ob zaprtju tržnice pogrešal predvsem odnose s prodajalci, ki jih veleblagovnice ne morejo nadomestiti.