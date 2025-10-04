Pri terapiji ključna interdisciplinarnost

Če bi vsak mesec imel svojo barvo, bi bil oktober nedvomno rožnat. To zato, ker velja za mesec preventive in ozaveščanja o raku na dojki. V ta namen vsako leto tudi na Goriškem prirejajo celo vrsto dogodkov, da bi priklicali pozornost na najbolj pogosto rakasto obolenje za ženske v zahodnem svetu. Zgodnje odkrivanje bolezni je namreč ključnega pomena pri zdravljenju. »V primerih, ko rakasto tvorbo odkrijemo, kadar je še zelo majhna, se pravi pod centimetrom velikosti, ozdravi približno 90 odstotkov žensk,« razlaga kirurg Jože Stacul, ki je tudi predsednik goriške interdisciplinarne operativne enote za zdravljenje rakastih obolenj na dojki (Unità Operativa di Senologia).

»Dandanes je nepojmljivo, da bi zdravljenje raka na dojki ne potekalo interdisciplinarno,« razlaga kirurg in pristavi, da je to sodelovanje med disciplinami ključno pri terapiji. Skupino, ki ima sedež v goriški bolnišnici, sestavljajo radiolog, kirurg, plastični kirurg, patolog, onkolog, fiziater in radioterapist. Člani enote se srečuje enkrat na teden in sledijo pacientkam tako posamično kot skupno bodisi pred kot po operaciji. Bolnicam sledijo od zgodnje diagnoze do terapije in rehabilitacije tudi do deset let po operaciji, medtem ko drugod pacientke spremljajo največ pet let.

Lansko leto so v Gorici opravili približno 170 operacij samo za rake, tem je treba prišteti še posege za benigne tumorje. Letno navadno zabeležijo okrog 160 primerov raka na dojki. »V Gorici imamo res dober oddelek in najboljšo tehnologijo na mednarodni ravni. Vsi smo se izvežbali v velikih centrih, da bi lahko nudili najboljše storitve,« nadalje pravi Stacul. Interdisciplinarna skupina je v Gorici nastala leta 1997 in je bila nekak predhodnik današnje operativne enote za zdravljenje raka na dojki. V Gorici se zdravijo predvsem pacientke iz Gorice, Tržiča in okolice. V tržiški bolnišnici namreč ni oddelka za onkologijo dojk, temveč obstaja samo radiološki oddelek. Število letnih operacij pa priča o tem, da jih več pride tudi s tržaškega in videmskega območja.