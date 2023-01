Pridelovanje goriške rože letos ovira neugodno vreme

Deset priložnosti za okušanje znamenitega goriškega radiča, goriške rože, bo tudi letos zaživelo na pobudo združenja Gorizia a tavola v sodelovanju z združenjem proizvajalcev goriškega radiča. Od 20. januarja do 16. februarja se bodo zainteresirani lahko udeležili večerje oz. kosila v desetih goriških lokalih s posebnimi meniji, kjer bo goriška roža osrednji protagonist.

Poznana po celem svetu

Večerje (in kosila) z goriško rožo so včeraj predstavili v dvorani Dore Bassi ob prisotnosti odbornika za turizem Luce Cagliarija. »VGorici imamo pridelke, kot je goriška roža, na katere smo lahko izredno ponosni. Toliko bolj, ko za njihovo valorizacijo skrbijo edinstvene osebe, kot so naši gostinci. Za to se vam zahvaljujem in pozivam k nadaljevanju za promocijo tega pridelka,« je povedal Cagliari. Predsednica združenja Gorizia a tavola Michela Fabbro se je uvodoma najprej zahvalila pridelovalcem, ki se trudijo v kar težkih pogojih. »Po njihovi zaslugi smo poznani po celem svetu. Večerje na temo goriške rože delamo že enajst let, od leta 2012; v letih smo postali vse bolj kreativni, vse več je receptov in iznajdljivih kombinacij. Dogodek vsako leto raste in postaja bolj privlačen: na začetku so na večerje prihajali lokalni gostje, danes pa beležimo zanimanje tudi izVeneta in Avstrije, « je razložila Michela Fabbro.Novost letošnjega leta je tudi v sodelovanju s krajevnimi umetniki, ki bodo sodelovali na večerjah. »Povabili smo glasbenike, slikarje, pesnike, kiparje in preko naših dogodkov želimo promovirati tudi njihovo umetniško delo. Pogosto namreč nimajo vidljivosti, ki bi si jo zaslužili,« je še dodala Fabbro. Goriška roža je pred leti dobila tudi oznakoSlow food, kar ji daje še dodatno vidljivost, je poudarila predsednica združenja. V letošnje dogajanje so se vključili tudi trije novi gostinci, in sicer agriturizem Klanjšček z Oslavja, chefinja Chiara Canzoneri, ki bo svoje jedi ponudila na lokaciji Borgo Gradis’ciutta, ter Atmosfere La Stüa. Ostali sodelujoči lokali so gostilne Primožič, Alla luna, Turri, Ca’ di Pieri, Pri Mirkotu, restavracija Rosenbar in agriturizem Brumat Carlo. Vse informacije o večerjah, meniji in prijave so na voljo na Facebook strani združenja Gorizia a tavola. »Imamo tudi nov projekt, za katerega upamo, da se bo uresničil. Radi bi sestavili knjigo z vsemi recepti z goriško rožo: v teh letih se jih je nabralo zelo veliko. Upamo, da bomo pri tem našli sodelovanje tudi občine. Tovrstna publikacija bi namreč lahko postala zanimiva tudi za turiste, skratka lahko bi bila pripomoček za promocijo,« je povedala še Michela Fabbro.

Letos odločno pretoplo

O pridelovanju goriške rože je spregovorila Elisa Brumat, glasnica in ena izmed pridelovalcev goriške rože. Letošnje vreme je za goriško rožo zelo neugodno, je povedala. »Novembra in decembra je bilo veliko dežja, sonca skoraj nismo videli, vetra pa sploh ni.To pomeni, da ne moremo na polje, da bi pobrali radič, saj se pridelek ne suši. Če se bodo te razmere nadaljevale, tvegamo, da bomo letos pobrali zelo malo. Potrebovali bi tudi vsaj teden mrzlega vremena, tega pa sploh nismo še dočakali,« je povedala Brumat. Sezona ponavadi traja do začetka februarja, ne dlje, saj se kupci potem zanimajo za druge pridelke. V združenju pridelovalcev so včlanjena štiri podjetja in še nekateri posamezniki, pridelovanje pa je zelo omejeno. »Če kje najdete velike količine goriške rože, to ni goriška roža, je ena od številnih imitacij. Goriško rožo že stoletja pridelujemo na tem teritoriju, predvsem zaradi ugodne zemlje, ki je apnenčasta in odvaja vodo. Semen se ne kupuje, vsak pridelovalec jih pridobi iz letošnjega pridelka za naslednje leto. Letno pridelamo nekaj kvintalov,« je razložila še Elisa Brumat.