Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so minuli četrtek, 16. marca, v nočnem času blizu državne meje z Italijo v Vrtojbi prijeli deset nezakonitih migrantov, in sicer osem Kurdov (starih od 18 do 29 let) in dva Vietnamca (stara 32 in 35 let), ki jih je v tovornem delu kombija prevažal 53-letni voznik, državljan Slovenije. Nihče od navedenih tujcev ni izpolnjeval pogojev za vstop in bivanje na ozemlju Slovenije, v nadaljevanju postopka pa so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito Sloveniji. Po zaključenem postopku oziroma izvedbi nujnega preiskovalnega dejanja so bili tuji državljani nameščeni v Azilni dom Ljubljana.

Kot je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica, so policisti med drugim ugotovili, da je omenjeni 53-letni voznik z območja Policijske uprave Celje nezakonite migrante prevažal iz Hrvaške in nato preko Slovenije do Vrtojbe, kjer so jih ustavili policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica. V postopku se je izkazalo, da je voznik vozil s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Prav tako so ugotovili, da so bili Kurdi in Vietnamca na ilegalni poti iz Turčije do cilja v Franciji. Zaradi utemeljenih razlogov suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica zoper 53-letnega Slovenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.