Prijeli so ga, potem ko je v isti noči vlomil v šest lokalov

Šestkrat je poskusil, dvakrat mu je uspelo. Komaj 18-letni tatič, po razpoložljivih podatkih naj bi šlo za Goričana, je v noči iz četrtka na petek »obiskal« bara Metroquadro in Cicchetteria ai Giardini, knjigarno Voltapagina, trgovino s kolesi Go Bike ter frizerska salona Ledri in Rebirth.

Tatinski pohod ni bil posebno uspešen, saj mu je, kot omenjeno, le dvakrat uspelo odnesti nekaj sto evrov, in sicer iz barov Metroquadro na Korzu Italia in Cicchetteria pri Ljudskem vrtu. Lastnikom lokalov in trgovin pa je povzročil več škode s tem, da je pri vlamljanju poškodoval in razbil šipe oz. vhodna vrata. Goriški karabinjerji so ob 2. uri ponoči prejeli prvi klic na pomoč: sosedje enega izmed okradenih obratov so zaslišali ropotanje.