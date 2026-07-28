Zaradi nasilnega ravnanja nad ženo so ga izgnali

Državna policija je iz Italije izgnala bengalskega državljana, ki je z ženo in mladoletnimi otroki živel v Tržiču. Sodišče v Gorici ga je septembra 2024 obsodilo na tri leta in šest mesecev zaporne kazni zaradi nasilja v družini in hudih telesnih poškodb; sodbo je potrdilo tudi prizivno sodišče v Trstu.

Moški je obtožen ponavljajočega se nasilnega ravnanja do žene, ki je vključevalo pretepanje, porivanje in udarjanje s pestmi po obrazu med nosečnostjo. Osebje urada za priseljevanje kvesture v Gorici je že na začetku postopka žrtvi zagotovilo stik s centrom za preprečevanje nasilja ter ji omogočilo takojšnjo zaščito zanjo in za mladoletne otroke.

Zaradi izrečene obsodbe je goriški kvestor moškemu odvzel dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve in zavrnil prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za daljši čas v EU. Prefekt v Gorici je izdal odlok o izgonu iz države. Center za repatriacijo migrantov CPR je moški zapustil 23. julija.