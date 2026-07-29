»Zaprosimo za dvojezično elektronsko osebno izkaznico«

V Gorici lahko že dvajset let zaprosimo oz. zahtevamo dvojezično elektronsko osebno izkaznico, opozarja Aleš Waltritsch, predsednik Slovenskega sveta (uradno konzulte) pri goriški občini. Glede na to, da se bližamo 3. avgustu, ko naj bi v Italiji prenehale veljati papirnate osebne izkaznice, predsednik poziva občane, naj se ob pridobivanju nove elektronske izkaznice odločijo za dvojezično različico.

Naj spomnimo, da je Ministrstvo za notranje zadeve ukinitev papirnatih dokumentov določilo v skladu z novo uredbo Evropske unije 2025/1208, ki uveljavlja strožja varnostna pravila za osebne izkaznice državljanov EU. Po novem bodo za tujino veljale le elektronske osebne izkaznice (CIE), za katere morajo občani zaprositi v uradih občine, v kateri prebivajo. V zadnjih mesecih je občinske izpostave upravičeno zajel val občanov, ki želijo zamenjati oziroma obnoviti izkaznico. Papirnati osebni dokument bo v Italiji sicer še nekaj mesecev veljaven, vendar z njim ne bomo več mogli potovati v Slovenijo ali v katerokoli drugo državo EU.

Za izdajo osebne izkaznice si je treba termin zagotoviti po telefonu (tel. 0481-383326) ali po elektronski pošti (anagrafe@comune.gorizia.it). »Ob rezervaciji termina je treba povedati, da želimo italijansko-slovensko različico osebne izkaznice,« je pojasnil Waltritsch in dodal, da se časovnica, postopek in stroški izdaje ne razlikujejo od tistih za enojezično elektronsko osebno izkaznico.

V nujnih primerih, kot je potovanje v tujino, lahko vsak z manjšim doplačilom zaprosi tudi za hitri postopek, ki zagotavlja izdajo dokumenta v roku enega tedna. »Možnost pridobitve dvojezične osebne izkaznice je ena izmed konkretnih oblik uresničevanja jezikovnih pravic slovenske skupnosti na Goriškem, zato Konzulta mestne slovenske jezikovne manjšine pri Občini Gorica vabi vse upravičence, naj to pravico ob zamenjavi starega dokumenta tudi izkoristijo.«