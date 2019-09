Primer Altinier: Liga ne izključuje disciplinskih ukrepov

Potem ko je izzval ogorčenje po vsej državi in si prislužil vrsto vzdevkov, med katerimi je »ignorant« najbolj prijazen, tvega goriški občinski svetnik Lige Stefano Altinier tudi suspenzijo ali celo izključitev iz stranke. Da njegova »antisemitska« objava na Facebooku verjetno ne bo brez posledic, je sinoči za Primorski dnevnik dejal pokrajinski sekretar Salvinijeve stranke Fabio Verzegnassi, ki pravi, da vrh Lige razmišlja o disciplinskih ukrepih, saj »gre za resno zadevo«. Altinier, ki je star 35 let, je pozornost medijev in politike pritegnil v prejšnjih dneh, potem ko je opozicija na njegovem Facebook profilu prišla do neverjetnega odkritja: med predstavitvenimi podatki, in sicer pri točki »verska usmeritev«, je Altiner zapisal »antisemit«. Beseda je prejšnji petek izginila s profila, bilo pa je že prepozno, saj so levosredinski svetniki pravočasno shranili zaslonsko sliko in podpisali skupno izjavo, v kateri obsojajo »usmeritev« predstavnika Lige. Altinier je hitel pojasnjevati, da je šlo za mladostniško neumnost, ki jo je zapisal pred desetimi ali petnajstimi leti ter nanjo pozabil. Dejal je, da judovsko skupnost spoštuje in da se je celo udeležil judovskega praznika hanuka. Opravičila pa niso zalegla. Novica je zaokrožila in Altinier se je znašel sredi pravega medijskega viharja. Med prvimi, ki sta njegovo objavo ostro obsodili, sta predstavnici Demokratske stranke v parlamentu Tatjana Rojc in Debora Serracchiani. »Takih stvari ni mogoče zapisati slučajno,« pravita predstavnici Demokratske stranke, ki sta zelo kritični tudi do prvih izjav Fabia Verzegnassija. Slednji je namreč za krajevni časopis povedal, da je Altinierjeva objava obžalovanja vredna in da ne gre za stališče Lige, o goriškem občinskem svetniku pa je dejal, da gre za »blagega fanta«. »Take besede je treba jasno in nedvoumno obsoditi. Grozno je tudi, da se je ta dogodek pripetil ravno v Gorici, kjer so nacifašisti popolnoma uničili judovsko skupnost. Nujno je, da se vse politične sile izrečejo proti verski in etnični nestrpnosti. Ne pozabimo, da so mladi somišljeniki desničarskega gibanja CasaPound pred nekaj meseci prekrili zunanji zid slovenskega višješolskega centra v Gorici s svojimi plakati,« opozarjata Rojčeva in Serracchianijeva.