Pripravljajo se na maturo v spoštovanju zaščitnih ukrepov

Kakor ob vsakem zaključku šolskega leta, so tudi letos stekle priprave na maturitetni izpit, ki bo zaradi epidemije koronavirusa precej drugačen od dosedanjih. V višješolskem središču v Puccinijevi ulici v Gorici sta se ravnatelja liceja Simon Gregorčič, Peter Černic, in zavoda Cankar-Zois-Vega, Mara Petaros, skupaj »spopadla« z organizacijo ustnih maturitetnih izpitov. Kot je znano, se bo matura letos odvijala izključno preko ustnega razgovora, ki ne bo potekal na daljavo, kot je sprva kazalo, temveč na šoli. V sodelovanju z odgovorno osebo za varnost so v šolskem središču izbrali tri največje prostore, ki jih bodo lahko uporabljali za ustne izpite: vse tri sobe merijo več kot 90 kv. metrov, tako da bo po predpisih lahko vsaka gostila deset ljudi. Pri vsakem izpitu bo namreč prisotnih sedem članov komisije, maturant, eventualno še njegov spremljevalec oz. slušatelj in šolski inšpektor. Skupno imajo v šolskem centru šest razredov maturantov, ki jih bodo ocenjevale tri komisije. Na tehniških zavodih je petošolcev skupno 27, na licejih pa 25.

Izpit bo potekal v spoštovanju ukrepov za zaščito zdravja vseh soudeleženih. V luči tega sta ravnatelja sestavila protokol, ki ga bodo morali spoštovati tako profesorji kot dijaki, sestala sta se tudi z enotnim sindikalnim predstavništvom. V ponedeljek, 15. junija, se bodo komisije zbrale in določile koledar izpitov. Prvi dijaki bodo maturo opravili v sredo, 17. junija, zaključili pa naj bi okoli 23. junija. V primerjavi s prejšnjimi leti je novost tudi dejstvo, da sam izpit velja 40 točk, srednja ocena tretjega, četrtega in petega razreda pa celih 60 točk. V prejšnjih letih je bilo namreč obratno. Kako pa bo dejansko potekal izpit? Na podlagi ministrskih uredb bo razgovor precej bolj »strukturiran« kot ponavadi. Dijaki v teh dneh pripravljajo pisne izdelke, ki so jim jih določili profesorji: na vsaki šoli naloga preverja znanje predmeta, ki je značilen za tisto smer. Uvodni del ustnega izpita bo torej temeljil na omenjeni nalogi, ki jo morajo dijaki oddati do 13. junija. Nato bodo na vrsti preverjanja iz drugih predmetov, dijaki bodo morali predstaviti tudi svojo izkušnjo v sklopu delovne prakse.