Pripravljeni na »boj« za evropska sredstva

Med torkovo sejo skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, katerega članice so občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, je bil imenovan nov direktor, Ivan Curzolo; nasledil bo Sandro Sodini, ki so se ji prisotni zahvalili za opravljeno delo. Curzolo, ki se lahko pohvali z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v upravljanju evropskih programov in projektov, je skupščini orisal glavne točke novega evropskega programskega obdobja 2021-2027. »Zahvaljujem se vsem članom skupščine in trem županom, ne samo za zaupanje, ampak tudi za njihovo prepoznavanje vrednosti sodelovanja med Informestom in EZTS GO, ki dokazuje sposobnost območnega sodelovanja. Počaščen sem, da imam možnost biti direktor mladega in dinamičnega Zavoda – in zaposlenih –, ki ni zgolj dokazal odličnih sposobnosti vizije in upravljanja, ampak tudi pooseblja in promovira vrednote pristnega sodelovanja med institucijami in osebami različnih jezikov in identitet. Izziv je nadaljevati po tej poti z doseganjem in izpolnjevanjem pričakovanj upraviteljev in potreb prebivalstva, zavedajoč se, da je tekmo za programsko obdobje 2021-2027 potrebno še v celoti odigrati, konkurenca za pridobivanje sredstev pa bo močna. Mi bomo dali vse od sebe,« pravi Curzolo.Skupščina je imenovala tudi pomočnika direktorja, Tomaža Konrada, ki je pooblaščen za projekte CTN, saj bosta naslednji dve leti 2020-2021 ključnega pomena za izvedbo projektov financiranih iz programa Interreg V-A Italia Slovenija.

