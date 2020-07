Prišlo je »le« 90 kandidatov

Prijavljenih kandidatov je bilo 248, vendar se jih je predstavilo »le« devetdeset. Na dolgem in širokem hodniku industrijskega tehniškega zavoda Galileo Galilei v Gorici so včeraj izpeljali pisno preizkušnjo prvega izmed petih javnih natečajev, s katerimi bo goriška občina okrepila podhranjene vrste svojih uslužbencev.

Skupno je na voljo trinajst novih delovnih mest, z včerajšnjim natečajem so izbirali štiri višje upravno-računovodske svetovalce. V veliki večini so kandidati v Gorico prišli iz dežele Furlanije - Julijske krajine; nekateri so mlajši in so se prvič spopadali s tovrstno preizkušnjo, drugi so »zrelejši« in so že zaposleni v raznih javnih uradih. »Raje bi se ne fotografiral, drugače bo moj župan videl, da iščem drugo zaposlitev,« je pol za šalo pol zares povedal kandidat, ki je zaposlen na eni izmed manjših občin v južnem delu Furlanije.

Ob vstopu v šolsko poslopje so morali kandidati nositi masko; potem ko so si razkužili roke, so jim izročili pisalo, ki so ga morali uporabiti tako med dopoldansko kot med popoldansko pisno preizkušnjo. Ko so sedli vsak k svoji mizici, so lahko sneli masko, nakar so morali počakati, da je komisija izžrebala nalogo. V dopoldanskem delu so morali dokazati svoje znanje o javnih dražbah, pravici do dostopa do zasebnih zemljišč in pripravi občinskega programskega cikla.Goriška občinska odbornica Marilena Bernobich, ki je osebno spremljala začetek natečaja, je pojasnila, da so se lahko na včerajšnji natečaj prijavili le kandidati z univerzitetno izobrazbo. »Test je kar zahteven, zato je potrebna res solidna priprava,« je opozorila odbornica in napovedala, da se bodo v prihodnjih dneh zvrstili še štirje javni natečaji.