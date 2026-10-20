Človeku mnogih zaslug plošča v trajen spomin

V Gabrjah so se v nedeljo poklonili spominu na Branka Černica (1943–2022), vsestranskega družbenega in političnega delavca, človekoljuba in zavednega Slovenca. Na pročelju župnišča so mu odkrili spominsko ploščo, s katero so počastili njegov bogat prispevek k življenju domače in širše skupnosti.

Slovesnost se je začela z mašo, ki jo je daroval župnik Renato Podbersič, prepeval pa je priložnostni zbor pod vodstvom Damijane Čevdek Jug. Odkritje plošče je s pesmijo pospremil moški pevski zbor Skala pod vodstvom Roberta Jurna, dogodek pa je povezovala Martina Gruden. Med navzočimi so bili tudi deželni svetnik SSk Marko Pisani, predsednik SSO Walter Bandelj in deželni predsednik SSk Damijan Terpin.

Černičevo življenjsko pot je v imenu SSk orisala Roberta Vizintin. Poklicno je deloval kot bolničar, prosti čas pa posvečal številnim dejavnostim. Bil je soustanovitelj in dolgoletni predsednik sovodenjskih krvodajalcev, občinski svetnik, član organov SSk, civilne zaščite in Kraške gorske skupnosti ter dejaven član Katoliškega tiskovnega društva. Na njegovo delo so spomnili Štefan Tomsič v imenu krvodajalcev, Vincenza Devetak v imenu civilne zaščite, predsednik KTD Marjan Drufovka, Igor Tomsič iz AŠD Soča in Robert Juren iz KD Skala. Martina Pelle je poudarila njegovo nepogrešljivo vlogo v župnijski skupnosti.

Po besedah sovodenjske podžupanje Alenke Florenin je bil Branko Černic in nasploh vsa njegova družina zgled pripadnosti domačemu in širšemu okolju, saj so se nesebično razdajali pri številnih prostovoljnih dejavnostih. Zato je prav, je poudarila podžupanja, da Černicu postavimo vidno spominsko znamenje. Omenila je tudi, da na občini razmišljajo o poimenovanju nekaterih predelov občine po ljudeh, ki so pomembno prispevali k njeni kulturni rasti in razvoju. Pri tem je izpostavila Marinko Batič, dejavno na področju krvodajalstva, ter družbenopolitičnega delavca Rema Devetaka, za katera je treba še začeti postopek, za dolgoletnega upravitelja Janka Cotiča pa so birokratsko plat že uredili. Postavitev table je torej samo stvar časa in dogovora z družino.

Ploščo sta odkrila Černičeva otroka Alenka in Matjaž. Hčerka se je zahvalila tudi materi Anki Šuligoj, ki je očetu stala ob strani. Župnik Podbersič je ploščo blagoslovil in spomnil na njuno skupno zbiranje več kot 6000 ljudskih pregovorov in izrekov.

Postavitev plošče so spodbudili SSk Sovodnje, AŠD Soča, Krvodajalci Sovodnje, Župnijska skupnost Gabrje-Vrh, KD Skala in KTD Gorica. Slovesnost je sklenila pesem Pobratimija v izvedbi zbora Skala.