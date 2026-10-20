Prometna varnost na Goriškem slabša

Na Goriškem se je prometna varnost lani občutno poslabšala. Po najnovejših podatkih italijanskega avtomobilskega kluba ACI in statističnega zavoda Istat se je leta 2025 na območju nekdanje goriške pokrajine pripetilo 460 prometnih nesreč, kar je 48 oziroma 11,65 odstotka več kot leto prej, ko so jih našteli 412. Še bolj skrb vzbujajoč je podatek o smrtnih žrtvah: leta 2024 so na goriških cestah umrli štirje ljudje, lani pa deset, kar predstavlja kar 150-odstotno povečanje. Naraslo je tudi število poškodovanih, in sicer s 539 na 593 oziroma za dobrih deset odstotkov.

Največ prometnih nesreč so zabeležili v tržiški občini, kjer se jih je pripetilo 119, tri manj kot leta 2024. Čeprav lani v Tržiču ni bilo smrtnih žrtev, se je povečalo število poškodovanih, in sicer s 142 na 156. Na drugem mestu je Gorica s 112 nesrečami, devetimi več kot leto prej. V mestu so našteli 134 poškodovanih, pet manj kot leta 2024, število smrtnih žrtev pa je naraslo z ene na tri.Precejšnje poslabšanje prometne varnosti so zabeležili tudi v Ronkah, kjer se je število nesreč več kot podvojilo, z 22 na 46. V Gradišču so jih našteli 24, dve več kot leto prej.Podatki kažejo, da so najbolj nevarne mestne ceste, na katerih se je pripetilo 272 nesreč. Na avtocestah so jih zabeležili le deset. Zanimivo je tudi, da se največ nesreč ne pripeti v ovinkih ali na zahtevnejših odsekih, temveč na ravnih cestah. Na teh so jih našteli kar 240, v križiščih 67, v ovinkih 59 in v krožiščih 41.

Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč izstopata neupoštevanje prometnih znakov in pravil, ki je botrovalo 29,25 odstotka nesrečam, ter nepazljivost med vožnjo, tudi zaradi uporabe elektronskih naprav, ki je bila vzrok za 23,12 odstotka nesreč.V nesrečah je bilo skupno udeleženih 807 vozil, med njimi 533 avtomobilov, 103 motorna kolesa, 81 koles, 46 gospodarskih vozil, sedem električnih skirojev in šest električnih koles. Med smrtnimi žrtvami so bili štirje motoristi in dva avtomobilista. Največ poškodovanih pa je bilo med potniki in vozniki avtomobilov (308), sledijo motoristi (105).Statistika obenem kaže, da se številne nesreče pripetijo ob lepem vremenu, ko so razmere na videz ugodne za vožnjo. Največ nesreč so zabeležili septembra, junija in decembra (15, 14 oziroma 12), medtem ko so jih januarja, februarja in aprila zabeležili po šest.