Pritegnili skoraj 70.000 obiskovalcev

V novogoriškem Kulturnem domu, kjer so pred kratkim zabeležili 40. obletnico ustanovitve, so zadovoljni z rezultati lanskega leta, tako s poslovnimi kot tudi z rezultati dela, ki so ga opravili. V letu 2019 so tako organizirali 624 dogodkov, ki so se odvili v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije, pa tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujejo in sodelujejo v sklopu njihovih ciklov in festivalov. Te dogodke na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 69.430 ljudi, med njimi so tudi obiskovalci iz italijanske strani meje.Lanski glasbeni program je skupaj s ciklom pogovornih srečanj Potohodci, obsegal 180 dogodkov in pritegnil 14.890 obiskovalcev, pod okriljem Mestne galerije Nova Gorica pa so uresničili 204 dogodke, ki se jih je udeležilo 10.806 ljubiteljev vizualne umetnosti. V okviru filmske ponudbe so lansko leto ponudili 162 filmskih projekcij umetniškega in kakovostnega filma ter deset predavanj oz. predstavitev na temo filma, ki so v malo dvorano privabili 14.129 ljubiteljev sedme umetnosti. »Kljub populistični mantri, da »Nova Gorica nima kina«, si znotraj našega poslanstva in uresničevanja ciljev zavoda resnično prizadevamo za širjenje kakovostnih filmskih vsebin. Ob tem pa gre seveda razumeti, da jih lahko kot javni zavod izvajamo le znotraj finančnih in kadrovskih okvirjev ter prostorskih danosti naše stavbe iz leta 1980,« pojasnjujejo v novogoriškem kulturnem domu, kjer veliko pozornosti namenjajo tudi kulturno-vzgojnim programom za različne starostne stopnje otrok in mladine.