Pritožba dokončno zavrnjena

Zgodbe je konec. Italijanski državni svet je dokončno zavrnil pritožbo, s katero so potomci podjetnika Isidora Prevedella zahtevali razveljavitev razsodbe Deželnega upravnega sodišča Furlanije - Julijske krajine v zvezi s kamnolomom Puia pri Ferletih. Sodniki DUS so februarja 2016 zavrnili 15 milijonov evrov vredno odškodninsko tožbo, ki jo je pokojni podjetnik vložil proti Občini Doberdob in Deželi FJK, ker sta mu onemogočili ponovno odprtje kamnoloma, njegovi sinovi pa se s sodniško odločitvijo niso sprijaznili: pritožili so se na drugostopenjsko sodišče z zahtevo, da razveljavi sodbo št. 66/2016 in zadevo vrne upravnemu sodišču, sodniki državnega sveta pa so 21. junija letos njihovo pritožbo zavrnili.