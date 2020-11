Priznanje za obnovo rubijskega gradu

V okviru mednarodnega natečaja La Fabbrica nel Paesaggio, ki ga organizira italijansko združenje klubov Unesco, je priznanje prejel tudi Venko Černic za obnovo Gradu Rubije. Kandidaturo gradu na natečaj je predstavil klub Unesco iz Gorice, ker je želel nagraditi dolgoletni trud vrhovskega vinarja, ki je obnovil zgodovinski grad in ob tem poskrbel tudi za ohranitev avtohtonih vrst trt. Priznanje namreč dodeljujejo z obrazložitvijo, »da je mestu vrnil kraj s posebno krajinsko lepoto, z obnovo zgodovinskega gradu in vinogradov, ki so tudi odličen primer lepote produktivne krajine«.»Vse se je začelo, ko so člani goriškega kluba Unesco pri nas organizirali vrsto konferenc in se začeli vse bolj zanimati za grad, njegovo zgodovino in značilnosti. Letos pa so nas vprašali, če bi lahko grad predstavili na natečaju,« nam je povedal lastnik gradu Venko Černic, ki je dodal, da je glavnina obnovitvenih del, ki trenutno mirujejo, že dokončana. Grad je poseben prav zaradi gradbenih tehnik, ki so jih uporabili: pri obnovi obokov je prišel na pomoč gradbeni mojster iz Toskane, ki je krajevnim zidarjem pokazal, kako zgraditi oboke brez podstavkov, ki jih danes lahko vidimo v notranjosti. »Želeli smo nagraditi lastnika, ki je grad rešil iz razvaline in ga tako naredil uporabnega tudi za javnost. Naše zanimanje za Rubijski grad izhaja tudi iz obrtniške posebnosti, ki bi drugače bila izgubljena: ne samo so grad obnovili, ampak stare obrtniške spretnosti predali domačim gradbenikom,« je povedal Adriano Chinni, predsednik kluba Unesco iz Gorice in poudaril tudi pomen dela vinarke Nataše Černic, ki je s trdim delom uspela ohraniti avtohtone trte, ki so jih bombardiranja med vojno popolnoma uničila.

Razglasitev dobitnikov nagrad mednarodnega natečaja je bila 17. oktobra v Folignu, v petek pa so na Trgu Evrope – Transalpina nagrado dodelili vasi Šmihel, ki je prejela nagrado Evropa. Tudi to je na natečaj kandidiral klub Unesco iz Gorice, ki v kratkem načrtuje tudi manjšo slovesnost za podelitev nagrade Venku Černicu.