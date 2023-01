»Problem ni poklon, ampak sprejem«

V veži goriške občine so se danes po dveletnem premoru zaradi koronavirusa člani združenja X Mas zbrali pri spomeniku deportiranim občinskim uslužbencem. Nedaleč stran, na začetku pešcone na Verdijevem korzu, je malo po poklonu na občini potekal shod antifašistov, ki ga je priredilo združenje ANPI-VZPI. Kljub napetosti, ki vsakič spremlja tovrstne dogodke, ni prišlo do stika med dvema skupinama in incidentov; nad redom in mirom so bdeli tudi policisti in drugi pripadniki varnostnih organov.

Približno 35 ljudi je sodelovalo pri poklonu pri spomeniku v občinski veži, še enkrat toliko udeležencev – tudi mladih –, ki so se zbrali pri sedežu Casapound, pa je pred občino razvilo transparent z napisom »Decima marinai, Decima comandante!«. Pred ploščo, ki spominja na občinske uslužbence, ki so jih po vojni deportirali v Jugoslavijo, je spregovoril pokrajinski predsednik združenja Roberto Pulli. Ob zahvali občini, ki jo je s trobojnico zastopala odbornica Arianna Bellan, je povedal, da je te padle, katerim se klanjajo, »potrebno kontekstualizirati, jih postaviti v zgodovinski okvir«. »Dandanes ni več sovraštva do nikogar, vendar se moramo vedno spominjati naših mrtvih. Zdi se mi neumno, da se protestira proti temu, da se prihajamo klanjati našim mrtvim,« je dejal Pulli, ki se mu zdi »nesmiselna« tudi izjava novogoriškega župana Sama Turela v zvezi z neprimernostjo sprejemanja veteranskega združenja na goriški občini. »Ob prebiranju njegovih besed opažam, da se niso spremenili in se ne morejo spremeniti. Morali bi postaviti stvari v zgodovinski okvir. Njihova deportacija je bilo neupravičeno nasilje,« je povedal. Obenem je napovedal, da naj bi maja odkrili nov lapidarij v Spominskem parku, na katerem naj bi bilo še 101 ime deportiranih v Jugoslavijo.

Na Verdijevem korzu, kjer se je zbralo približno sto ljudi, sta govorila predsednika goriške in pokrajinske zveze ANPI-VZPI, Anna Di Gianantonio in Ennio Pironi. Le-ta je poudaril, da nihče ne ugovarja pravici veteranov, da se poklonijo svojim mrtvim. »Nasprotujemo dejstvu, da jih občina sprejema: občinski sedež je simbol celotne skupnosti, ki se ne prepoznava v ideologiji X Mas. Pustimo, da se vsak spominja svojih mrtvih, vendar ne mešajmo jih s tistimi, ki so se borili za svobodo in demokracijo.«

Član krajevnih in vsedržavnega odbora ANPI-VZPI Patrik Zulian meni, da je ta sprejem globoko protislovje. »Dejansko župan sprejema tiste, ki so se borili proti ustavi, na kateri je župan zaprisegel. Drugič, v luči GO! 2025, je smešno, da se na občini poveličuje borbo proti Slovanom, po drugi strani pa se župan meni z novogoriškim županom o čezmejnem sodelovanju v luči Evropske prestolnice kulture ... Kulture česa?,« se sprašuje Zulian.