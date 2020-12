Prodali veliko več knjig

Knjiga je še vedno priljubljeno božično darilo, toliko bolj v času, ko se lahko z domišljijo zatečemo v neznane kraje, v katere v resnici ne smemo. Goriški knjigarnarji od ponovnega odprtja po spomladanskem »lockdownu« zelo dobro poslujejo, prodaja knjig pa se je v božičnem času še povečala. Veliko obiskovalcev si obetajo tudi v »rdečih dneh«, saj so knjigarne med trgovinami, ki lahko nemoteno poslujejo.

»Zaradi zaprtja knjigarn v Novi Gorici in okolici se je prodaja knjig v božičnem obdobju dobro začela: v primerjavi s prejšnjimi leti prodajamo veliko več slovenskih knjig za otroke, ki jih starši kupijo kot darilo,« pravi Valentina Milocco iz Katoliške knjigarne in izpostavlja, da so zadovoljni z letošnjim božičnim poslovanjem, čeprav jih je odsotnost kupcev iz Slovenije nekoliko oškodovala.

Porast prodaje se je v Katoliški knjigarni začel že novembra s pobudo za šole #ioleggoperchè, k povečanemu zanimanju za knjige so pripomogle tudi nove publikacije, ki so izšle v zadnjem obdobju: med temi prednjači zbirka receptov Stare jedi v novih loncih časnikarke Katje Ferletič. Med najbolj prodanimi knjigami je tudi italijanski prevod Prešernovih Poezij Mirana Košute, ki je zelo priljubljen med italijansko govorečo publiko. »Po dolgem času je poslovanje ponovno zaživelo in pozitivno gledamo v prihodnost, čeprav so začetni meseci v letu pri nas vedno bolj umirjeni, saj se poslovanje običajno začne s prvimi naročili za šolske učbenike,« pojasnjuje Franka Žgavec, članica odbora Katoliškega tiskovnega društva, ki upravlja Katoliško knjigarno.