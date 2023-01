Prodi in Türk v Gorici o evropski družbi danes in jutri

Nekdanji italijanski predsednik vlade Romano Prodi in nekdanji predsednik Republike Slovenije Danilo Türk bosta gosta srečanja, ki bo v petek, 13. januarja, od 18. do 20. ure v osrednji dvorani tržaške univerze v Alvianovi ulici.

V sklopu niza "Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi" se bosta pogovarjala na temo evropskega modela družbe. Beseda bo tekla o prednostih in šibkostih tega modela, ki je vključujoč v odnosu do različnosti, v marsičem zato nasprotujoč modelom, ki težijo k homologaciji. Pogovor bo vodila novinarka Eva Ciuk, uvodoma bo pozdravil rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda. Srečanje bo potekalo dvojezično, zagotovljeno bo tolmačenje.

Pri organizaciji dogodka sodeluje tudi Javni Zavod GO! 2025, Občina Gorica pa je dala svoje pokroviteljstvo. Večer bo obogatila tudi gledališka in glasbena kulisa, za katero je poskrbelo gledališče Miela Bonawentura iz Trsta. Nastopata čezmejni harmonikarski kvartet in igralka Lara Komar.